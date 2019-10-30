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HDI Sigorta Güvencesi
Tasarrufum Güvende Sigortası HDI sigorta güvencesiyle tüm müşterilerimizin ev ya da araç hayallerine giderken tasarruf ettikleri süre içinde paralarını teminat altına alır.
Teknoloji'de iş ortağımız Turkcell
Tasarruf A.Ş. olarak müşterilerimize ve çalışanlarımıza hızlı, güvenli, pratik, kolay ve dijital çözümler sunmak için kuruluşumuzdan itibaren teknolojik partner olarak Turkcell ile iş birliği içindeyiz.