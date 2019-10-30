Erken Teslim Fırsatları için Sizi Arayalım.

Merak ettiklerinizi tasarruf uzmanımızdan öğrenin.



İstediğiniz yerden dilediğiniz
eve sahip olun

Tasarruf A.Ş. ile almak istediğiniz ev ya da aracı bütçenize uygun ödeme planları ile size özel tasarlıyor ve hayallerinizi gerçekleştiriyoruz.

Evinizi ya da Aracınızı
Erken Teslim Alın

Evinizi ya da Aracınızı erken teslim alın. Dahil olacağınız grup tasarruf planlarında
(24-36-50-60-80-120-247 kişilik planlar)
her ay, noter huzurunda düzenlenen erken teslim çekilişi ile hedefinize ilk aydan ulaşmanız mümkün.

Peşinat Zorunluluğu Yok
ve Sıfır Faiz

Peşinat ve Ara ödeme zorunluluğu YOK.
Üstelik “SIFIR FAİZ”. Faiz yükü altında kalmadan, dilerseniz peşinat ve ara ödeme yapmadan hayallerinize rahatça ulaşabilirsiniz.

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HDI Sigorta Güvencesi

Tasarrufum Güvende Sigortası HDI sigorta güvencesiyle tüm müşterilerimizin ev ya da araç hayallerine giderken tasarruf ettikleri süre içinde paralarını teminat altına alır.

Teknoloji'de iş ortağımız Turkcell

Tasarruf A.Ş. olarak müşterilerimize ve çalışanlarımıza hızlı, güvenli, pratik, kolay ve dijital çözümler sunmak için kuruluşumuzdan itibaren teknolojik partner olarak Turkcell ile iş birliği içindeyiz.